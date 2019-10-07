بعد إلغاء حفله بموسم الرياض.. نجل عبدالمجيد عبدالله يكشف تفاصيل حالته الصحية

الرياض(صدى):

طمأن عبدالله نجل الفنان عبدالمجيد عبدالله، الجمهور على الحالة الصحية لوالده، بعد إعلان إلغاء حفله في موسم الرياض.

وكشف عبدالله في مقطع فيديو نشره على «سناب شات» تفاصيل الحالة الصحية لوالده، قائلًا «لكل من سألني عن الوالد بطمنكم كجمهوره ومتى ما يكون جاهز يظهر على المسرح صدقوني ما هيبخل عليكم».

وأكد نجل الفنان الكبير على مكانة الجمهور الكبيرة لدى والده، قائلًا «’جمهوره غالي عليه كتير وأتوقع أنكم تعرفون».

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، في وقت سابق، إلغاء حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض؛ لتعرضه لوعكة صحية.

وأعلن «عبدالمجيد» في وقت سابق تفاصيل الوعكة الصحية التي يتعرض لها، موضحًا أنه يعاني من آلام في الأذن الداخلية منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن المرض الذي يعاني منه اسمه «مانير» وهو يصيب الأذن الداخلية ولا علاج له.

وأعرب الجمهور عن أسفهم وحزنهم على عدم استطاعة الفنان عبدالمجيد الظهور على مسرح موسم الرياض، بالإضافة إلى مشاركات من زملائه الفنانين مثل «راشد الماجد».