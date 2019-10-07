بعد الجدل الذي أثاره.. أبرز المعلومات عن صاحب عبارة «أحتاج أهج»

نواف السالم(صدى):

أشعل عمر حسين، صاحب قميص ” احتاج اهج ” ، جدلآ واسعًا في المملكة بسبب ارتدائه هذا القميص خلال مرافقته للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز المعلومات عن عمر حسين.

ولد عمر حسين عام 1986م وهو أحد سكان محافظة جدة، ورغم أنه لم يصرح بهويته، فإن ناشطين أكدوا أنه يمني الأصل ويحمل الجنسية الأمريكية.

ويُعد ” حسين ” أحد إعلاميي ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وانطلقت شهرته في عام 2010، من خلال برنامج ” على الطاير “ الذي يُبث على موقع ” يوتيوب “ .

ومن جانبه، نفى عمر حسين ما تردد عن أنه مرشد سياحي، مشيرًا أنه لا علاقة له بأي جهة حكومية، وأنه يعمل لدى شركة كان لها مشاركة بسيطة في زيارة ” مورينيو ” .