بعد الجدل الذي أثاره.. أبرز المعلومات عن صاحب عبارة «أحتاج أهج»
أشعل عمر حسين، صاحب قميص ” احتاج اهج ” ، جدلآ واسعًا في المملكة بسبب ارتدائه هذا القميص خلال مرافقته للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز المعلومات عن عمر حسين.
ولد عمر حسين عام 1986م وهو أحد سكان محافظة جدة، ورغم أنه لم يصرح بهويته، فإن ناشطين أكدوا أنه يمني الأصل ويحمل الجنسية الأمريكية.
ويُعد ” حسين ” أحد إعلاميي ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وانطلقت شهرته في عام 2010، من خلال برنامج ” على الطاير “ الذي يُبث على موقع ” يوتيوب “ .
ومن جانبه، نفى عمر حسين ما تردد عن أنه مرشد سياحي، مشيرًا أنه لا علاقة له بأي جهة حكومية، وأنه يعمل لدى شركة كان لها مشاركة بسيطة في زيارة ” مورينيو ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52896 ] نشر منذ يومين
هج وخذنا معااااااك😂😂😂😂😂😂
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ يومين
والله اكبر عيب على المسؤوبين
في بلدنا
ان يمكنو هذا الاجنبي السفيه وامثاله… فلو والله فيه خير لكان خيره لنفسه وبلده
حسبي الله على من جابه ومكنه من الميخره ببلدنا وكرامتنا
fares[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ يومين
يا خي الله وياك روح ما احد ماسك يدك
الشاعر[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ يومين
ايوة عشان معه جنسية امريكية
ماحد يقدر يقولة شي
حسبى الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ يومين
الشاعر تعليقك يمثلك ويمثل تفكيرك
المواطن مابيده شئ ليغيره
كل مسؤول نهايته القبر وسوف يحاسب
ونحن لاننسى كل فاجر فاسد افسد بلادنا بالدعوات عليه فى كل سجود
حسبى الله ونعم الوكيل
الدهاس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
أعطيتوه اكبر من حجمه وقدره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ يومين
طيب يروح لبلده امريكا من ماسكه …….؟
العدناني[ عدد التعليقات: 2898 ] نشر منذ يوم واحد
اللي كبروا المشكلة ينطبق عليهم المثل
يامن شرى له علة من حلاله
ابو شناق[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ يوم واحد
قرقر كثييييييير فااااضي !!
faeiz[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ يوم واحد
هذا شئ بسيط من تاريخه العفن
المضحك بالموضوع انه له تغريدات مسيئة للمملكة وبعد هذه التغريدات أشتهر لأن خائنين الأمانه لم يقومو بعملهم بعقوبة وعقوبة كل من يسئ للمملكة أو سكانها ولكن لاحياة لمن تنادي ولاحول ولاقوة إلا بالله
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ يوم واحد
والله ما اشغلنا الا هالمتجنسين من الجنسيات العربية التي تسئ للمملكة ولشعب السعودي ويظهرون كأنهم سعوديين وهم إما فلسطينيين ولا يمنه ولا سوارية وهلم جر الله يفكنا منهم واكثرهم حاقد على هذا البلد اللي لمه اللهم من اراد بلادنا ومقدساتنا وامننا ونسائنا وقبل ذلك ولاة امرنا وجنودنا في الداخل او على الحدود بشر ان ترد كيده في نحره وتعريه امام المجتمع ليعرفوه على حقيقته حسبنا الله على كل حاسد وحاقد وناقم على المملكة العربية السعودية
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ يوم واحد
يقول الشاعر:- من عافنا عفناه لوكان غالي*** ومن جذ حبلي ماوصلت رشاه،،