رئيس «الشباب» يتحدث عن وثائق خاصة بقرارات الانضباط الخاطئة

نواف السالم(صدى):

هنأ رئيس الشباب خالد البلطان جماهير ناديه بالفوز على العدالة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالهفوف، قائلا: “الفوز جاء بعد فترة صعبة عاشها الفريق حيث لعبنا خمس مباريات خلال 15 يوما، ذهبنا إلى الجزائر في البطولة العربية وعدنا ثم شاركنا بالدوري تعرضنا لضغط المباريات والإرهاق، ومباراة العدالة قدمنا مباراة جيدة حتى الدقيقة 80 لكن بعدها استنفد المخزون اللياقي جراء المباريات المتواصلة، نعترف هناك بعض المشكلات الفنية ولكن المدرب يعمل على تصحيحها إضافة إلى رفع المعدل اللياقي لكافة اللاعبين”.

وحول عقوبة لجنة الانضباط التي تعرض لها في مباراة النصر، رد البلطان:”بصراحة لدي تحفظ على العقوبة وكتبنا خطابا للجنة نطلب فيها حيثيات القرار التي بنت عليه العقوبة وننتظر الرد على خطابنا، وعن حضوره ومرافقته لإحدى مباريات الفئات السنية حتى يتم الانتهاء من العقوبة، بصراحة أنا لم أرافق الفريق في مباراة الناشئين واللائحة من عيوبها أنها تقول يمنع من مشاركة اللاعب فريقه في جميع المسابقات التي يحق له المشاركة فيها، ومن عيوبها تم تطبيقها على الرئيس واللاعب ومن المفترض تخص اللاعبين لكننا استفدنا منها وبالتالي رافقت الفريق في مباراة العدالة”.

وتابع: “أضع أكثر من علامة استفهام على قرار لجنة الانضباط وأطالب تفسيرا للمحادثة على مساري في الملعب وهل مساري خاطئ رغم أني أملك إثباتات تقول إن مساري صحيح، وكذلك لم أستفز جماهير النصر وأملك كافة الدلائل على ذلك، أتمنى ظنوني في غير محلها”.