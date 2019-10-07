بالفيديو.. فتاة تعزف الكمان في أحد أسواق الرياض

الرياض(صدى):

أقدمت فتاة على مبادرة جديدة وغريبة وتعد الأولى من نوعها في المملكة، إذ وقفت تعزف على الكمان في أحد أسواق الرياض.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف أمام أحد محلات بيع المجوهرات الشهيرة في مدينة الرياض، وتعزف على المكان بأسلوب عذب مرتدية عباءة سوداء وغطاء رأس، كما غطت عينيها بقناع.

وبالرغم من أن هذه مبادرة جديدة إلا أنها لافت ترحيبًا واسعًا وسط المغردين، مبديين إعجابهم بالعازفة، ومطالبين بمثل هذه المبادرات في الأماكن العامة.