الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز

الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .