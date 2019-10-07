الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ يومين
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها جنات النعيم،وجميع أموات المسلمين..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52896 ] نشر منذ يومين
الله يرحمها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3924 ] نشر منذ يومين
الله يرحمها ويغفر لها