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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز
الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون  ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ يومين

الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها جنات النعيم،وجميع أموات المسلمين..

[ عدد التعليقات: 3924 ] نشر منذ يومين

الله يرحمها ويغفر لها

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