ابن عم أمير قطر يعترف بجرائم نظام «الحمدين» ويكشف عن كارثة

ماجد القزيز(صدى):

قال الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني؛ أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد؛ إن فراغ المدرجات خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر أكبر دليل على رفض الشعب القطري سياسات النظام.

وأوضح “آل ثاني”؛ في تغريدة له عبر “تويتر”: “فراغ المدرجات رسالة من شعبنا للعالم برفض تصرفات تميم وعصابته”، لافتا :”شعبنا في قطر يريد وظائف وتحسين معيشة المواطنين وتمكينهم وإرجاع العلاقات مع إخوانهم في المملكة والإمارات والبحرين ومصر التي تسبّب تنظيم الحمدين في قطعها بسبب إجرامهم ضدّ أهلنا في الخليج!”.

وتابع “آل ثاني”: “إهدار كارثة للمال العام، حيث دفع تنظيم الحمدين أكثر من 100 مليون ريال لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019، وفي النهاية تم جلب العمال لتعبئة المدرجات الفارغة تماماً!، وصحف في أمريكا وبريطانيا وأوروبا انتقدت إعطاء البطولة لقطر، وبعضها وصف البطولة بالكارثة!”.