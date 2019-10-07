وظائف للرجال والنساء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية شاغرة (للرجال والنساء)، لحملة درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي دعم فني، وأخصائي نُظم).

وقالت الهيئة إن الوظائف المتوفرة :

1- أخصائي دعم فني (Technical Support Specialist): ويٌشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، حاصل على درجة الدبلوم في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة ، خبرة ومعرفة في تثبيت وتعريف أجهزة الحاسب الآلي والبرامج والأنظمة والشبكات والطابعات والماسحات الضوئية ، وصيانة أنظمة الحاسب الآلي والشبكات.

2- أخصائي نُظم (Systems Specialist): يٌشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، حاصل درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/10/07م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/10/17م ، لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي دعم فني (Technical Support Specialist): اضغط هنا

2- أخصائي نُظم (Systems Specialist): اضغط هنا