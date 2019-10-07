بالفيديو.. رسالة تركي آل الشيخ للمتابعين: أتمنى ألا أسمع هذه الكلمة

حمود العنزي(صدى):

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة إلى متابعيه قبل أيام قليلة من إنطلاق فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو قصير، قائلًا خلاله أنه يتمنى ألا يسمع كلمة «ما عندكم إلا أغاني».

وأكد أن موسم الرياض يضم أكثر من 3000 فعالية بينها 50 فقط للأغاني، مستنكرًا تركيز البعض على الفعاليات الخاصة بالأغاني وترك باقي المناسبات، قائلًا «يعني انتوا تركتوا الـ2950 وركزتوا في الـ50؟!».

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