بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل إنقاذ عائلة مكونة من 8 أشخاص من سيول مكة 

نايف السالم(صدى):

تحدث الشاب عبدالرحمن السفري؛ أحد رجال مرور مكة المكرّمة؛ عن تفاصيل مثيرة بشأن إنقاذ عائلة بحي بئر الغنم- شمالي مكة، بعد الأمطار والسيول التي دهمت منزلهم.

ولفت “السفري”:” ذهبت أنا وشقيقي إلى حي بئر الغنم الواقع شمالي مكة المكرّمة، أمس الأحد، وذلك للوقوف على أحد المساجد هناك بهدف التبرع عن روح الوالدة بفرش المسجد، وفاجأتنا عاصفة مطرية اضطرتنا إلى الفرار واللجوء إلى أحد المنازل المرتفعة”.

وأوضح السفري: “عند وقوفنا من المكان المرتفع بالتحديد في منزل أحد الأصدقاء شاهدنا السيل وهو يدهم أحد المنازل، عندها سمعنا أصوات صراخ أطفال ونساء، وما كان منّا إلى أن اقتحمنا المنزل لإنقاذ ما بداخله من عائلات وأطفال بعد أن دخله السيل الجارف”.

وأردف السفري : “وجدنا بداخل المنزل المتضرر 6 أطفال وامرأتين كانوا يصارعون الموت من جرّاء السيول، حيث قمنا بإنقاذهم واحداً تلو الآخر عن طريق سلّم خشبي وجدناه في ساحة المنزل”.