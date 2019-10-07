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ممرضة تضرب أروع الأمثلة في التضحية وتنقذ حياة مصاب في حادث مروري  

ممرضة تضرب أروع الأمثلة في التضحية وتنقذ حياة مصاب في حادث مروري  
عادل الحربي(صدى):

تمكنت ممرضة تدعى مي الجذع من إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري على طريق عفيف – الدوادمي.

وتعود الواقعة عندما رأت فنية التمريض الحادث أثناء توجهها لمدينة الرياض بالاتصال على عمليات أمن الطرق، و الهلال الأحمر،  ثم قدمت الخدمات الإسعافية للمصاب وعمل الإنعاش القلب الرئوي له والبقاء بجانبه ومتابعة علاماته الحيوية حتى وصول المسعفين.

 وأشاد مدير مستشفى عفيف بموقف الممرضة ، و أن ما قامت به هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر و التقدير حيث بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول فرق الهلال، و مباشرتهم للحادث.


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