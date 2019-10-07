ممرضة تضرب أروع الأمثلة في التضحية وتنقذ حياة مصاب في حادث مروري  

عادل الحربي(صدى):

تمكنت ممرضة تدعى مي الجذع من إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري على طريق عفيف – الدوادمي.

وتعود الواقعة عندما رأت فنية التمريض الحادث أثناء توجهها لمدينة الرياض بالاتصال على عمليات أمن الطرق، و الهلال الأحمر، ثم قدمت الخدمات الإسعافية للمصاب وعمل الإنعاش القلب الرئوي له والبقاء بجانبه ومتابعة علاماته الحيوية حتى وصول المسعفين.

وأشاد مدير مستشفى عفيف بموقف الممرضة ، و أن ما قامت به هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر و التقدير حيث بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول فرق الهلال، و مباشرتهم للحادث.