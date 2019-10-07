كاريلو نجم الهلال: أعرف حجم النادي ومكانته ونسعى إلى تحقيق جميع البطولات

ماجد محمد(صدى):

أكد البيروفي أندريه كاريلو، نجم نادي الهلال ، أنه رفض جميع العروض التي قدمت له في العروض الصيفية ، بعد أن ثبت له طوال العام الماضي أنه في أكبر فريق بالمملكة.

وقال كاريلو ، رغبتي الأولى، كانت الاستمرار هنا بعد انتهاء فترة إعارتي في الموسم الماضي، ورغبة الهلال في استمراري مع الفريق، لذا تحدثت مع عائلتي، ووكيل أعمالي، وكنت أعرف أن هناك أندية ترغب في الاستفادة من خدماتي، ومع ذلك لم أبحث في أمرها أبدًا، خاصةً بعد أن طلب الهلال استمراري معه، إذ كان خياري واضحًا بالاستمرار في صفوف الفريق الأزرق .

وتابع في حواره مع صحيفة ” الرياضية ، كنت أعرف حجم ومكانة هذا النادي، وأنه نادٍ كبير، وللأمانة، بعد قدومي إليه، وجدت النادي أكبر بكثير مما توقعته، وما تم نقله إلي. أقول هذا الكلام، لأنني وجدت في الهلال مدرجات ممتلئة دائمًا، سواء لعب الفريق على ملعبه، أو خارجه ففي كلتا الحالتين، تشعر وكأنك تلعب على أرضك، كما أن منشآت النادي على مستوى عالٍ جدًّا هنا “.

وأضاف ، أهدافي وأهداف النادي واحدة. نسعى إلى تحقيق جميع البطولات التي نشارك فيها سواءً بطولة دوري أبطال آسيا، أو الدوري المحلي، هذه أهم أهدافنا، وما يدفعنا إلى العمل بقوة لتحقيق ذلك، أننا نشعر بأننا فرَّطنا بلقب الدوري في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، ولا نرغب في تكرار هذا الأمر. فريقنا حاليًّا مُطالب بالمنافسة على كل البطولات، وهو قادرٌ على ذلك .

وعن المدرب الروماني لوشيسكو، قال كاريلو: ” الجميع يرى تغيُّرًا واضحًا في أداء الفريق ومستواه بعد قدوم لوشيسكو إليه، إذ تمكَّن من وضع بصمته في الهلال، كما أن جميع اللاعبين، يعملون بجدٍّ في منظومة واحدة لتحقيق الأهداف. المدرب حريصٌ جدًّا وجادٌّ في العمل، وقريبٌ كثيرًا من اللاعبين، ويمتلك شخصية إيجابية، ويحفزنا دائمًا على تقديم الأفضل “ .