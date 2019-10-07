فضيحة جديدة للحمدين.. قصة مؤثرة للاعب سوداني أفنى عمره في خدمة قطر
تفاجأ اللاعب السوداني سليمان حامد؛ بسحب الجنسية القطرية منه بعدما أفنى عمره في خدمة الرياضة القطرية.
واتهم حامد النظام القطري بسرقة شبابه، قائلا:” رموني خارج البلاد بعد كبر سني، بالرغم أنني رفعت عَلم قطر في عديد من البطولات السابقة.
وزورت الدوحة جواز سفر اللاعب، موضحا أن مولود في قطر، رغم أنه من مواليد السودان، مبينا أنه بعد أن رفع عَلم قطر في المنافسات الدولية وكان سبباً في تتويجها بجوائز عدة، فُوجئ بسحب الجنسية منه بالمخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52896 ] نشر منذ يومين
أرجع السودان
وأدعي عليهم😐
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7591 ] نشر منذ يومين
Can – فيه مثل يردد قديما وهو -((من ترك داره قل مقداره))
ابراهيم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
ويش سوى وويش جاب يرجع لبلده اين المشكله
ابو نواس[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ يومين
الاخ الرياضي السوداني سليمان حامد والمجنس قطري ثم تشكو سحب الجنسية منك بعد الخدمة طويلا في المجال الرياضي القطري …اولا اماسمعت بالمثل العربي الشهير ( جزاؤه جزاء سنمار) ثانيا جنسيتك الاصلية السودانية تشرفك اكثر من الممنوحة لاسيما القطرية لانهم اعطوك اياها لحاجتهم تليك فلما انتفت الحاجة اليك سحبوها منك وهذا فعل اللئام والغدارين كيف لا وقد خانوا امتهم العربية