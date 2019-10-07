فضيحة جديدة للحمدين.. قصة مؤثرة للاعب سوداني أفنى عمره في خدمة قطر 

طلال الغامدي(صدى):

تفاجأ اللاعب السوداني سليمان حامد؛ بسحب الجنسية القطرية منه بعدما أفنى عمره في خدمة الرياضة القطرية.

واتهم حامد النظام القطري بسرقة شبابه، قائلا:” رموني خارج البلاد بعد كبر سني، بالرغم أنني رفعت عَلم قطر في عديد من البطولات السابقة.

وزورت الدوحة جواز سفر اللاعب، موضحا أن مولود في قطر، رغم أنه من مواليد السودان، مبينا أنه بعد أن رفع عَلم قطر في المنافسات الدولية وكان سبباً في تتويجها بجوائز عدة، فُوجئ بسحب الجنسية منه بالمخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية.