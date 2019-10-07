وكالة كندية تضع المملكة ضمن أفضل الدول السياحية العالمية

نايف السالم(صدى):

تتمتع المملكة بالعديد من المواقع السياحية سواء الطبيعية أو الصناعية ، ما أهلها لتكون ضمن أفضل الدول السياحية العالمية ، وفقاً لوكالة “بي بي إن بلومبيرج” الكندية ، التي استعرضت ست وجهات تعد مناطق جذب مهمة بالمملكة .

مالديف الشرق : تملك المملكة كثيراً من الجزر البكر التي تنتشر على البحر الأحمر حيث تعمل الجهات المعنية على تخطيطها وتطويرها وهو المشروع المعروف بمسمى مشروع البحر الأحمر.

العلا : واحدة من أشهر المناطق السياحية المذهلة في المملكة بتكويناتها الصخرية الذهبية والآثار الغنية فيها، مدائن صالح والمقابر التي يبلغ عمرها أكثر من 2000 عام.

الجنوب الجبلي : المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، تتميز بأجوائها الجميلة والممطرة صيفاً، وبها مساحات خضراء ومناظر جبيلة لا مثيل لها في كثير من دول العالم، ويزورها بكثرة السياح المحليين، الى جانب توافد أعداد من سياح الخارج بعد إجراء المملكة عديداً من الإصلاحات من بينها التأشيرات السياحية.

حافة العالم : تقع حافة العالم أو المطل وهو الاسم المعروف عند أهالي منطقة الرياض عند نهاية سلسلة جبال طويق التي تمتد على مساحة 700 كم ، ويتألف من منحدر صخري على ارتفاع 300 متر ويطل على وادٍ واسع يمتد فيه النظر إلى ما لا نهاية لذلك جاءت التسمية نهاية العالم.

أرض المستقبل : المشروع الضخم “نيوم” وهوأحد المشاريع العملاقة في العالم مليء بالعجائب الصناعية والطبيعية، ويخطط المسؤولون لوضع خطط لتلبية احتياجات عشاق المغامرة.

الواحة الشرقية : وتعد واحة الأحساء في المملكة مكاناً مميزاً لاستكشاف ثقافة المملكة التي تختلف من منطقة إلى أخرى، استخدمت كقاعدة لاستكشاف مواقع مثل كهوف القرة، التي تبقى باردة في الصيف إلى جانب سوق القيصرية- وسط مدينة الهفوف، ويقع السوق في الجهة الغربية لحي الرفعة الأوسط، ويفتح مباشرةً على شارع واسع يخترق وسط المدينة من الشمال للجنوب.