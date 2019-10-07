بالفيديو.. غرق العديد من المركبات بسبب جريان مياه السيول بمكة

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة جريان مياه السيول والأمطار، بالعديد من الطرق والمنازل في شمال العاصمة المقدسة بينها حي النوارية.

وظهر بالفيديو مياه السيول الجارية وهي منتشرة في العديد من الطرقات؛ مما تسبب بغرق العديد من المركبات في المياه في أحياء مكة المكرمة.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة وعدد من المناطق كانت قد شهدت أمطارًا رعدية بين غزيرة ومتوسطة، مصحوبة بعواصف ونشاط في الرياح السطحية، ما تسبب في جريان السيول.