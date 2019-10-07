ناصر القصبي يعود للمسرح بعد 30 عاما من الانقطاع بموسم الرياض

الرياض(صدى):

يستعد الفنان السعودي الكبير ناصر القصبي ، للعودة لخشبة المسرح مرة أخرى بمسرحية كوميدية بعد 30 عاماً من الانقطاع المسرحي ، وذلك ضمن فعاليات ” موسم الرياض ” الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

وينشغل القصبي هذه الأيام بالبروفات النهائية للمسرحية والاجتماع مع طاقم العمل، ويستمرّ عرض مسرحية القصبي لمدّة شهر على مسرح جامعة الأميرة نورة، من تاريخ 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر.

ويتصدّر البطولة ناصر القصبي، بالإضافة إلى راشد الشمراني وعبدالإله السناني، كما يشارك من النساء ريماس منصور، زارا البلوشي، وعدد من الوجوه الشّابّة التي شاركت في المسلسل الرمضاني الشّهير ” العاصوف ” ، من تأليف خلف الحربي، وإخراج المخرج الكويتي محمد الحملي.

يذكر أنّ انطلاقة القصبي في عالم المسرح بدأت من مسرحية ” حلم الحياة ” عام 1984، تلتها 5 مسرحيات، آخرها كانت ” ولد الديرة ” ، التي تعتبر آخر مسرحية له قبل نحو 30 عامًا.