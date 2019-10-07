«راقصة» تتعرض للإحراج بعد سقوطها مرتين على المسرح

موسكو(صدى):

فقدت الراقصة الروسية كاتيا جونز، د توازنها على المسرح أدى إلى سقوطها مرتين أمام المتابعين؛ لتتعرض بعد ذلك لموجة من السخرية والضحك.

وتفصيلآ، سقطت الراقصة ” كاتيا ” أثناء تأدية رقصة ” تشاتشا “ مع شريكها مايك بوشيل، ثم نهضت بسرعة وتفادت الموقف.

ثم عادت لتسقط مجددًا بعد دقائق معدودة على الدرج، أثناء توجهها مع شريكها لتلقي العلامات التقديرية من لجنة التحكيم.

ومن جانبها ، قالت ” كاتيا ” أنها لم تكن مخمورة أو أنها تعرضت لوعكة صحية، مبينة أن كل ما في الأمر هو أنه حدث انزلاق لقدمها.