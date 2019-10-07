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«راقصة» تتعرض للإحراج بعد سقوطها مرتين على المسرح

«راقصة» تتعرض للإحراج بعد سقوطها مرتين على المسرح
موسكو(صدى):

فقدت الراقصة الروسية كاتيا جونز، د توازنها على المسرح أدى إلى سقوطها مرتين أمام المتابعين؛ لتتعرض بعد ذلك لموجة من السخرية والضحك.

وتفصيلآ، سقطت الراقصة ” كاتيا ” أثناء تأدية رقصة ” تشاتشا “ مع شريكها مايك بوشيل، ثم نهضت بسرعة وتفادت الموقف.

ثم عادت لتسقط مجددًا بعد دقائق معدودة على الدرج، أثناء توجهها مع شريكها لتلقي العلامات التقديرية من لجنة التحكيم.

ومن جانبها ، قالت ” كاتيا ” أنها لم تكن مخمورة أو أنها تعرضت لوعكة صحية، مبينة أن كل ما في الأمر هو أنه حدث انزلاق لقدمها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84007 ] نشر منذ 5 دقائق

ليتها ماقامت من مطيحها ..

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