لاعب بنفيكا السابق يسخر من خطاب مدرب النصر

طلال الغامدي(صدى):

قارن لاعب بنفيكا السابق، كالادو، تصريحات برونو لاج مدرب بنفيكا الحالي، مستشهدا بتصريحات مماثلة خرجت من مدرب النصر الحالي وبنفيكا السابق، روي فيتوريا، وحينها خرج بنفيكا من دوري أبطال أوروبا بدون رصيد من النقاط في دوري المجموعات.

وقال كالادو في تصريحات إعلامية ، لقد كنت مولعا جدا بخطاب برونو لاجي ، لكن هذا النوع من الكلام” أتحمل المسؤولية ، لا يزال لدينا فرصة للفوز والتأهل “…لم أعد أقتنع به.

وتابع ، أعتقد أن لدينا فرصة أن يتمكن بنفيكا من اجتياز هذه المجموعة ولكن في آخر مرة سمعت هذا الكلام من روي فيتوريا، انتهى بنا الأمر إلى نقطة الصفر .

وكان فيتوريا قد تولى قيادة النصر في الموسم الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي، واستطاع تحقيق لقب الدوري السعودي بعد منافسة قوية مع نادي الهلال.