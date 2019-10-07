  • الإثنين 7

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. نسبة تناولك الطعام بصحبة الآخرين ترتفع مقارنة بالأكل وحيدا

نسبة تناولك الطعام بصحبة الآخرين ترتفع مقارنة بالأكل وحيدا

نسبة تناولك الطعام بصحبة الآخرين ترتفع مقارنة بالأكل وحيدا
أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أن هناك تأثير واضح لتناول الطعام بصحبة آخرين، كما ينعكس ذلك على كمية الطعام التي يستهلكها الإنسان.

حيث يرتفع استهلاك الغذاء بنسبة 50% عند يتناول الفرد وجبة مع العائلة أو الأصدقاء، وذلك بالمقارنة مع الأكل وحيدًا.

كما وجدت الدراسة أن الأكل مع آخرين أكثر متعة من الأكل المنفرد؛ مما يشير إلى أن مراكز المخ تشجع الناس على الاستمرار في الفعل ذاته وبالتالي التهام طعام أكثر.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *