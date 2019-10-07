دراسة حديثة.. استهلاك الكحول أثناء الحمل يصيب الجنين بالعيوب الخلقية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ربطت دراسة حديثة بين استهلاك الكحول أثناء الحمل بالعيوب الخلقية ومشاكل النمو لدى الأطفال حديثي الولادة، لافتة إلي وجود صلة بين عيوب القلب الخلقية للطفل، وشرب الآباء قبل الحمل.

وأشارت الدراسة: ” إذا كان الآباء يشربون الخمر بشكل مفرط، والذي تم تعريفه على تناول 5 أو أكثر من المشروبات في كل جلسة، فهناك احتمال أعلى بنسبة 52٪ لمعاناة الطفل من عيب خلقي في القلب ” .

وأوضحت أن التعرض للكحول يغير الحمض النووي من خلال تطوير الحيوانات المنوية، وتغيير نشاطها، على الرغم من أن الآليات الأساسية لم يتم فهمها بعد.

وباتت الأمهات اللواتي شربن أو أفرطن بشرب الكحول قبل الحمل، عرضة لخطر أعلى بنسبة 16٪ بالنسبة لأطفالهن، مقارنة باللواتي لم يشربن.

ويعتبر الإفراط في شرب الخمر من قبل الوالدين المحتملين يُعد سلوكاً خطيراً للغاية، مما قد لا يزيد فقط من فرصة ولادة طفل مصاب بعيب في القلب، ولكنه يؤدي أيضًا إلى إلحاق ضرر كبير بصحتهم.