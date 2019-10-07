الحزن يجمع بين سعودي وفلسطيني ليصبحا صديقين بمقبرة في الرياض

حمود العنزي(صدى):

جمعت قصة إنسانية بين سعودي وفلسطين يشكوان الفقد، ويلتقيان عند قبري ابن وابنة في مقبرة بالرياض.

حيث جمعت هذه المقبرة الأبوين أبو دانة القحطاني وأبو جمال الفلسطيني، اللذين أصبحا صديقين في المقبرة، ليعبر كل منهما للآخر عن حرقته بعد وفاة ” دانة وجمال ” .

وتفصيلآ، التقى ” أبو جمال ” والد دانة بالمصادفة أثناء وجوده في المقبرة، وتعرفا على بعضهم البعض ولازموا بعضهم منذ حينها.

وعن ذلك، قال والد ” دانة ” : ” اكتشفت أيضًا أنه يسكن بجواري ويقوم بزيارات عديدة لابنه في اليوم، حتى إنه يمر بجوار المقبرة ليلآ ” .

كما أوضح أنه يحاول أنه يسلي عن صديقه، الذي يجتمع معه في رابطة الحزن، وأن يأخذ بيده رغم أنه يتألم لوفاة ابنته فجأة، قائلآ: ” نجتمع معًا ويصبر كل منا الآخر، ألمي نفس ألمه ” .