بالصور.. إطلاق نيسان باترول الجديدة للأراضي الوعرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أطلقت شركة نيسان ، الموديل الجديد من أيقونتها Patrol، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، بتحديثات موسعة ومزيد من التقنيات وسمات الفخامة.

وتتميز السيارة الجديدة من خلال بعض الرتوش التصميمية المتحفظة على شبكة المبرد والمئزر الأمامي والكشافات العاملة بتقنية LED والمصابيح الخلفية برسوماتها الجديدة، وتنعم المقصورة الداخلية لنيسان Patrol الجديدة بتجهيزات جلدية فاخرة وشاشات على الكونسول الأوسط.

وتقدم السيارة أنظمة دمج الهواتف الذكية أبل Carplay وأندرويد Auto، ومن تجهيزات السلامة التي تقدمها السيارة نظام الكبح الاضطراري الذكي، مع وظيفة التعرف على المارة ونظام التحذير من التصادم الأمامي.

ويعتمد الموديل القياسي من السيارة على محرك V6 سعة 0ر4 لتر بقوة 275 حصان/ 394 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتوفر أيضا محرك V8 سعة 6ر5 لتر بقوة 400 حصان/560 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.