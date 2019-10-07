بالفيديو.. أول ظهور لـ الحارس الشخصي الجديد لخادم الحرمين

عادل الحربي(صدى):

ظهر العميد سعد بن مسفر القحطاني، مرافقًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلفًا لـ ” حارسه الشخصي ” اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي استشهد الأسبوع الماضي.

حيث ظهر ” القحطاني ” بإحدى مقاطع الفيديو وهو برفقة خادم الحرمين؛ خلال استقباله وفدًا سودانيًا للملكة أمس الأحد.

وفي هذا السياق، تداولت وسائل إعلام محلية بعض المعلومات عن الحارس الشخصي الجديد لخادم الحرمين.

وتفصيلآ، عمل ” القحطاني ” في قوات الجيش السعودي برتبة عميد، وشغل منصب حارس ضمن الحرس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

كما تمت ترقية ” القحطاني ” إلى رتبة عميد في الحرس الملكي في العام 2015؛ وذلك بعد ترقية الراحل عبد العزيز الفغم حارسًا شخصيًا لخادم الحرمين.