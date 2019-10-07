مطعم شعبي شهير يضع شرطا مثيرا لتوظيف معلمي «الفول والمعصوب والتميس»
أحدث إعلان تجاري متداول جدلا واسعا بمواقع السوشيال ميديا لما تضمنه من حاجة مطعم شعبي شهير إلى «معلم فول» و«معلم معصوب» و«معلم تميس».
واشترط إرسال السيرة الذاتية للموافقة على قبول المتقدمين في حال باتت الوظائف مناسبة للشخص المسؤول عن توظيفهم.
وجاء متسقاً مع أساليب التوظيف الحديثة التي تتطلب أولاً إرسال «CV» عبر وسائط التواصل الإلكترونية مثل البريد والواتساب، حتى وإن كانت الوظائف في مطعم شعبي ولا تتطلب شهادات عالية ولا خبرة طويلة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84144 ] نشر منذ يومين
طيب ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14692 ] نشر منذ يومين
من حقه يطلب ما يشاء
جراح[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ يومين
ويشترط حصول المتقدم على خبره لا تقل عن عشرين سنة على ان يكون من حديثي التخرج
fares[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ يومين
حلاله وهو حر فيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29328 ] نشر منذ يوم واحد
النظافه البدنيه اهم من السيره الذاتيه
العدناني[ عدد التعليقات: 2898 ] نشر منذ يوم واحد
النظافة الشخصية
وطعم الاكلة اللي يقدمها
والله يافي معلمين فول تفضل فولهم على اي اكلة
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ يوم واحد
عشنا وشفنا. غدا يعلن عن وظائف في مغاسل الملابس والسيارات يتطلب السيرة الذاتية Cv