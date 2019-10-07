مطعم شعبي شهير يضع شرطا مثيرا لتوظيف معلمي «الفول والمعصوب والتميس»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أحدث إعلان تجاري متداول جدلا واسعا بمواقع السوشيال ميديا لما تضمنه من حاجة مطعم شعبي شهير إلى «معلم فول» و«معلم معصوب» و«معلم تميس».

واشترط إرسال السيرة الذاتية للموافقة على قبول المتقدمين في حال باتت الوظائف مناسبة للشخص المسؤول عن توظيفهم.

وجاء متسقاً مع أساليب التوظيف الحديثة التي تتطلب أولاً إرسال «CV» عبر وسائط التواصل الإلكترونية مثل البريد والواتساب، حتى وإن كانت الوظائف في مطعم شعبي ولا تتطلب شهادات عالية ولا خبرة طويلة.