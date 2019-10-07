قتل 39 شخصا غالبيتهم نساء.. قصة اسوأ سفاح في تاريخ أمريكا
قتل صامويل ليتل، المسجون منذ 2014 بالولايات المتحدة، 93 شخصًا غالبيتهم نساء، في جرائم تثبتت الشرطة من صحة 50 منها حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي ” إف بي آي ” أن ” ليتل ” يقضي منذ 2014 عقوبة بالسجن مدى الحياة، بعدما أُدين بثلاث جرائم قتل؛ لكن عدد ضحاياه أكبر من ذلك بكثير.
كما أشاروا إلى أنهم يعتقدون أن كل الجرائم التي اعترف ” القاتل ” بارتكابها صحيحة على الأرجح، ولهذا السبب فقد استحدث ” الإف بي آي ” موقعًا إلكترونيًّا نَشَر عليه اعترافات السفاح التي تم تصويرها.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على ” ليتل ” للمرة الأولى في 2012 في ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي، التي سلمته إلى ولاية كاليفورنيا في إطار تحقيق في قضية مخدرات.
ثم تمت ادانته بقتل 3 نساء في لوس أنجلوس، في جرائم وقعت بين العامين 1987 و1989، وظلت التحقيقات فيها عالقة وحُكم عليه في 2014 بالسجن المؤبد لقتله هؤلاء النسوة الثلاث خنقًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84001 ] نشر منذ 19 دقيقة
كلهم إرهابيون مجرمون ، عليهم من الله مايستحقون ,,