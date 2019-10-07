قتل 39 شخصا غالبيتهم نساء.. قصة اسوأ سفاح في تاريخ أمريكا

واشنطن(صدى):

قتل صامويل ليتل، المسجون منذ 2014 بالولايات المتحدة، 93 شخصًا غالبيتهم نساء، في جرائم تثبتت الشرطة من صحة 50 منها حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي ” إف بي آي ” أن ” ليتل ” يقضي منذ 2014 عقوبة بالسجن مدى الحياة، بعدما أُدين بثلاث جرائم قتل؛ لكن عدد ضحاياه أكبر من ذلك بكثير.

كما أشاروا إلى أنهم يعتقدون أن كل الجرائم التي اعترف ” القاتل ” بارتكابها صحيحة على الأرجح، ولهذا السبب فقد استحدث ” الإف بي آي ” موقعًا إلكترونيًّا نَشَر عليه اعترافات السفاح التي تم تصويرها.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على ” ليتل ” للمرة الأولى في 2012 في ملجأ للمشردين في ولاية كنتاكي، التي سلمته إلى ولاية كاليفورنيا في إطار تحقيق في قضية مخدرات.

ثم تمت ادانته بقتل 3 نساء في لوس أنجلوس، في جرائم وقعت بين العامين 1987 و1989، وظلت التحقيقات فيها عالقة وحُكم عليه في 2014 بالسجن المؤبد لقتله هؤلاء النسوة الثلاث خنقًا.