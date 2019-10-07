الذهب يرتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة .

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1511 دولارا للأوقية.