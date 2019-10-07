التأمينات الاجتماعية تكشف عن 4 شروط لضم مدد الاشتراك 

عادل الحربي(صدى):

أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنه بإمكان المشترك ضم مدد اشتراكه السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدده في التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت، مبينة أن نظام تبادل المنافع يسهل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بينهما.

وكشفت عن شروط ضم مدد الاشتراك ومن أبرزها أولا.. أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

ثانيا.. ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش

ثالثا.. ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة

رابعا.. ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاما عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437هجريا فيتم قبول طلب الضم حتي لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59.

خامسا.. ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.