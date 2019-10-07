الصين تنسحب من مشروع تطوير حقل نفط «بارس» الخاص بإيران
كشف وزير النفط الإيراني بيجان زنقنة أن شركة النفط الصينية ” سي ان بي سي ” ، قررت الانسحاب من مشروع تطوير حقل بارس للغاز والنفط الواقع في مياه الخليج.
حيث فضلت «سي ان بي سي» بقرارها الأخير تفادي احتمال اتخاذ إجراء تأديبي أمريكي بحقها؛ إذا ما استمرت في التعاون مع نظام الملالي.
وصرح ” زنقنة ” أن شركة النفط الإيرانية ستتولى تطوير الحقل المذكور، لكن الخبراء قالوا إنها لا تملك تكنولوجيا ولا كوادر بشرية مؤهلة في هذه المجالات المتقدمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84001 ] نشر منذ 46 دقيقة
جعلهم باالدمار وقلة العمار ، ملالي المجوس النجوس .. آمين ,,