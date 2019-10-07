الأرصاد تنّبه من أمطار رعدية على المدينة المنورة وجازان

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش و احد المسارحة والداير والدرب و الطوال والعارضة و فيفا وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان والمدينة المنورة بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.