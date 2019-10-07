الأسباب الحقيقة وراء عزوف الهنود عن شراء السيارات الكهربائية

نيودلهي(صدى):

طالبت شركة هيونداي موتور نحو 150 مليون سائق سيارة هندي بالتمتع بقيادة أول سيارة كهربائية صنعتها في الهند، خلال حملة إعلانية ضخمة حضتهم فيها على «القيادة إلى المستقبل».

وحدثت صدمة للشركة بعد اكتشاف أن مبيعاتها من سيارتها الكهربائية لم تتجاوز 130 سيارة، في الهند التي تعد رابع أكبر سوق للسيارات في العالم.

ووصل سعر السيارة الكهربائية المشار إليها 35 ألف دولار، في حين لا يتجاوز دخل الموظف الهندي ألفي دولار في السنة، بينما لا يزيد سعر سيارة البنزين على 4000 دولار.

وتبين أن من الأسباب الأخرى لإعراض الهنود عن الشراء عدم وجود بنية تحتية لهذه السيارات، كمحطات شحن التيار الكهربائي، وصدود البنوك عن تقديم قروض فردية بهذا الحجم، واتضح أن 8000 سيارة كهربائية فقط بيعت في الهند خلال السنوات الست الماضية.