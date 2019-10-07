وعكة صحية وراء تأجيل إعلان تركي آل الشيخ تفاصيل موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن تأجيل لقاء تلفزيوني له لإعلان تفاصيل موسم الرياض، موضحًا أن السبب هو مروره بوعكة صحية.

وقال آل الشيخ: «بطلع لقاء مع العربية يوم الاثنين أحكي بتفصيل عن موسم الرياض انتظروني، وعد بدعم سيدي ولي العهد موسم الرياض بيكون حديث العالم».

وأضاف: «واجبنا في الترفيه أنا وكل الفريق أسعدكم كان المفروض اطلع بكرة بس لظرف صحي منعني من ذلك بتوحشوني».

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