وعكة صحية وراء تأجيل إعلان تركي آل الشيخ تفاصيل موسم الرياض
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن تأجيل لقاء تلفزيوني له لإعلان تفاصيل موسم الرياض، موضحًا أن السبب هو مروره بوعكة صحية.
وقال آل الشيخ: «بطلع لقاء مع العربية يوم الاثنين أحكي بتفصيل عن موسم الرياض انتظروني، وعد بدعم سيدي ولي العهد موسم الرياض بيكون حديث العالم».
وأضاف: «واجبنا في الترفيه أنا وكل الفريق أسعدكم كان المفروض اطلع بكرة بس لظرف صحي منعني من ذلك بتوحشوني».
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