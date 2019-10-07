آخر المستجدات في واقعة استئصال الأعضاء التناسلية لطفل بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية واقعة استئصال غدتين تناسليتين لطفل في الطائف بسبب الإهمال الطبي، كشفت مصادر عن مغادرة الطبيب الشاهد الرئيسي في الواقعة من المملكة نهائيًا.

وجاء ذلك بعد أن قدم الطبيب الشاهد تقريرا عن حالة الطفل يؤكد تأخر إسعافه ما تسبب في فشل الغدة وإزالتها.

وتترقب أسرة الطفل تحديد موعد للنظر في القضية بعد وصولها للهيئة الشرعية للنظر والتحقيق في دعوى والده حيال وجود خطأ طبي أدى إلى استئصال إحدى غدده التناسلية.

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