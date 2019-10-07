بعد تطاوله على الحكم..عقوبة قاسية بانتظار عثمان ديمبلي

طلال الغامدي(صدى):

شهدت مباراة برشلونة وإشبيلية، التي انتهت بفوز العملاق الكتالوني على ضيفه 4-0 ،طرد اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأشهر الحكم ماتيو لاهوز البطاقة الحمراء في وجه ديمبلي، بسبب تعديه باللفظ عليه.

وسيتوجب على لجنة المنافسة تقييم الأمور والوقوف على إذا ما كان لفظ اللاعب يُعد إهانة للحكم أم لا، وفي حالة اعتباره إهانة فإن الجناح الفرنسي سيتعرض لعقوبة تتراوح ما بين 4 إلى 12 مباراة.

ولكن في حالة اعتبار الأمر إزدراء أو استخفاف بالحكم فسيتعرض اللاعب لعقوبة الغياب عن المشاركة فيما بين مبارتين إلى ثلاثة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 117 من اللائحة التأديبية.

وفي حالة تعرض اللاعب لذلك النوع الثاني من العقوبات فإنه سيغيب عن مواجهتي إيبار وريال مدريد المقبلتين، هذا بالرغم من قدرة برشلونة على تقديم احتجاج أو استئناف على قرار لجنة المنافسة.