مؤسسة نادي ريفيت: أعرف كيف أعمل من الخمسة مليون 100

حمود العنزي(صدى):

استضاف برنامج «نون الفخر» الذي يسلط الضوء على دور المرأة السعودية في النجاحات العامة، المواطنة الشابة رغد الناصر، مؤسسة نادي «جيم» ريفيت في جدة.

وتعمل الناصر في مجال الاستثمار، حيث تخرجت من جامعة دار الحكمة، وحصلت على درجة بكالوريوس مالية في عام 2012 ، ثم بدأت مسيرتها الاستثمارية في مجال العقارات.

وقالت الناصر إنها تعلمت من خلال مجالها الهندسة المالية، قائلة: «أنا اتعلمت اعرف اعمل من الخمسة مليون 100 مليون» ، ناصحة الجميع بالقراءة والاطلاع.

ووجهت الناصر رسالة للجيل القادم قائلة: «لاتعتقد أنك تستحق شيء أنت لم تشتغل عليه، أنت المسؤول عن نفسك، اشتغلوا لا تستنوا أحد».

#نون_الفخر | رغد الناصر: أعرف كيف أعمل من الخمسة مليون 100 مليون، وأنصح الجميع بالقراءة. #السعودية pic.twitter.com/uwuiuZd6hZ — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 6, 2019