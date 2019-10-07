مفتي يوضح حكم رفض الفتيات الزواج دون سبب

القاهرة(صدى):

توجد العديد من الفتيات ممن يرفضن فكرة الزواج والارتباط، دون وجود أسباب معينة للرفض، وفي هذا السياق أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ذلك الأمر.

وقال عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج ليس فرضًا، وأحيانا تكون الفتاة نفسها لا تتوق للزواج.

وأوضح الورداني أن الزواج فيه الأحكام الخمسة وحكمه بناءا على حالة الإنسان، مشيرا إلى أن من لا يشعر بالرغبة في الزواج فهذا الشخص ليس به عيب وليس مضطربًا نفسيًا.

وأكد أن عدم الرغبة في الزواج أمر جائز لا شىء فيه ولا يجوز لأهل الفتاة إجبارها ولا يجوز أيضا أن يسيئوا الظن بها.