12 منطقة على موعد مع الأمطار اليوم الأثنين

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين، تنبيهات متقدمة على عدة مناطق، بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت التنبيهات أن كل من تبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والجوف، والقصيم، ستشهد استمرارًا في حالة هطول الأمطار خفيفة إلى متوسطة حتى المساء.

فيما ستشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسحب رعدية ممطرة من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءا.

بينما تشهد كل من جازان، وعسير، ونجران والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية من الثانية عشر ظهرا حتى التاسعة مساءا.

يذكر أن خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أكد أن الفرصة لا تزال مهيأة الثلاثة الأيام القادمة لأمطار ‫غزيرة، بتأثير الرطوبة الاستوائية لتتجدد معها فرص ‫الأمطار هذه الليلة.

وأوضح أن الحالة المطرية تشمل شمال ‫المملكة وغربها مع تحسنها على المناطق الداخلية خلال الثلاثة أيام القادمة.

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