بعد الانتقادات..هيون سو يفوز بثقة الهلاليين

نواف السالم(صدى):

استطاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع فريق الهلال الفوز بثقة الهلاليين، رغم الشكوك والانتقادات التي ظهرت بعد إعلان التعاقد معه الصيف الماضي.

وأضاف هيون سو القوة والصلابة لآداء الخط الدفاعي في الهلال، بخبرته العريضة التي يتمتع بها.

وشارك هيون هذا الموسم في كافة لقاءات الهلال سواء على المستوي المحلي او القاري بعدما لعب 11 مباراة.

يذكر أن المدافع البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يلقبه اليابانيون بـ الصخرة، انتقل من نادي أف سي طوكيو الياباني إلى نادي الهلال منذ 3 أشهر.

اقرأ أيضًا: