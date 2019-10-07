مشاجرة دامية خلال اجتماع أعضاء حزب مغربي

مليكة فؤاد(صدى):

شهد اجتماع الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني داخل مقر حزب الحركة الشعبية في المغرب، مشاجرة دامية بين الأعضاء ما استدعى تدخل الشرطة.

وتحولت الخلافات في الرأي بين الأعضاء إلى تشاجر وعراك دام بين الحاضرين، حيث تراشقوا بالكراسي وعبوات المياه، ووابل من الشتائم.

واندلع الخلاف بسبب شبهات حول عملية تزوير لائحة أعضاء المجلس الوطني، وانحياز أنصار الأمين العام داخل الحزب، ما أشعل فتيل المواجهات بين هذا الأخير وتيار التغيير في الحزب.