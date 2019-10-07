ميسي يكتب سطرًا جديدًا في تاريخ برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

أصبح قائد وهداف برشلونة ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في 16 موسمًا متتاليًا في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي، وذلك بعد هدفه في مرمى اشبيلية أمس الأحد.

وأعلنت شركة OPTA للأرقام الإحصائية ميسي أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في 16 موسما متتاليا في المسابقة.

وصعد برشلونة للمركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر بعد ثماني مباريات في المسابقة.

ويعتبر هذا الهدف هو رقم مئة لميسي من خارج منطقة الجزاء مع برشلونة في كافة المسابقات بينها 43 هدفًا من ركلة حرة مباشرة.