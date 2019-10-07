فنانة سورية تصدم الجمهور: ربنا عاقبني بابنتي

أميرة خالد(صدى):

استضاف برنامج أكلناها للفنان السوري باسم ياخور الفنانة السورية نادين تحسين بيك التي تحدثت عن طلاقها من زوجها الموسيقي وسيم الإمارم.

وقالت الفنانة السورية إنها من طلب الانفصال عنه وفضلا أن يكونا أصدقاء.

وأكدت في السياق ذاته على أن علاقتها بزوجها كأصدقاء أفضل من حياتهما كزوجين.

وعلى جانب أخر قالت إن الله بعتلها ابنتها لتكون عقاب لها؛ لأنها عذبت أسرتها وهي صغيرة.

ولفتت إلى أن والدها كان صارما جداً في البيت، مؤكدة أنه عاقبها ذات مرة بفصلها في غرفة خاصة بعيدا عن باقي الغرف في المنزل بسبب تمردها.

وأشارت إلى أن ابنتها لمارا حاليا متمردة جداً وقالت: ” الله بعتلي ياها عقاب لي عشان أنا كنت معذبة أهلي جاية تاخد بتار أهلي فيني “.