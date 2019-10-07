رباعية برشلونة تمنحه آملًا جديدًا أمام إشبيلية

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي برشلونة في العودة إلى طريق الفوز والتهديف من جديد ؛ للسير في طريقه نحو الصدارة بعد تعثرًا جعله يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة فقط قبل مباراة اليوم .

وحقق البرسا فوزًا ثمينًا اليوم برباعية نظيفة على إشبيلية في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

أحرز سواريز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 26 من ضربة خلفية مزدوجة رائعة، ثم تبعه أرتورو فيدال بالهدف الثاني، ثم عثمان ديمبلي بالثالث، وأحرز ميسي الرابع.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، بعدما حصد 16 نقطة.