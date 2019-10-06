يوفنتوس يفوز على الإنتر ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي، فوزًا ثمينًا على الإنتر، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح باولو ديبالا الأهداف مبكراً إذ أحرز الهدف الأول لليوفي بعد مرور 4 دقائق من بدء اللقاء، فيما عادل لوارو مارتينيز النتيجة لصالح الإنتر بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، أحرز هيغواين هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 80، ليمنع الفوز لها.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، ويليه الإنتر في المركز الثاني بـ18 نقطة.