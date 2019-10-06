القبض على شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية بتهمة الإباحية

طهران(صدى):

ضبطت السلطات في إيران، اليوم الأحد، إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعى سحر تبر وهي مشهورة بأنها شبيهة أنجلينا جولي.

وفي التفاصيل أوضحت وكالة أنباء فارس أنه تم اعتقال سحر؛ بموجب أمر من مكتب المدعي العام في طهران، بعد تلقي النيابة العامة العديد من الرسائل ضدها من قبل مواطنين.

وقالت إن سحر تبر واسمها الحقيقي فاطمة تواجه عدد متنوع من الاتهامات وهي :الترويج للعنف، الحصول على المال بطريق غير مشروع، وإهانة المقدسات والحجاب الإسلامي، ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد.

ويتابع سحر تبر أكثر من 13 ألف شخص بحسابها في انستغرام. وفي 2017، أثارت الفتاة (21 عامًا) جدلاً واسعاً عندما انتشرت صوراً لها أظهرتها شبيهة بأنجلينا جولي، لكن في هيئة صادمة.

وأوضحت حينها أنها لا تشبه أنجلينا جولي في الحقيقة، إلا أنها تقوم بالتلاعب عبر الماكياج والفوتوشوب لتبدو مثلها.