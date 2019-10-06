محلل نفسي: الجنس ليس ما يُمارس على فراش الزوجية فقط (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح المحلل النفسي الدكتور هاني الغامدي، أن 70% من الجنس ليس الأداء أو ما يُمارس على فراش الزوجية فقط وإنما أشياء أخرى كالملابس مثلًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «اتجاهات»: إن الطفل «أبو سنة وسنتين لا يجلس مع أبوه وأمه في الليل أبدًا، لأن الصورة اللي يشوفها تنطبع في ذاكرته ويبدأ تذكرها في مرحلة المراهقة ويبدأ التأثير النفسي عليه كعقد نفسية أو بشكل انتقامي».

وأشار «الغامدي»، إلى أن التثقيف الجنسي ليس تعليم الأوضاع فقط ولكن يبدأ منذ الطفولة عند تعليم الطفل كيف يحافظ على عورته.

المحلل النفسي د. #هاني_الغامدي

أبو سنة وسنتين لا يجلس مع أبوه وأمه في الليل أبدًا، لأن الصورة اللي يشوفها تنطبع في ذاكرته..#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/OkqgWcL9jv — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) October 6, 2019