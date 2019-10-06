أخيرًا.. أنجلينا جولي تكشف أسرار صادمة في انفصالها عن براد بيت

واشنطن(صدى):

لم تتحدث أنجلينا جولي مسبقًا عن انفصالها الصادم عن النجم العالمي براد بيت، وفضلت الصمت؛ فظن الكثير أن مقدار من تظهره من قوة يؤكد أن الموضوع مر بسهولة عليها.

ولكن صدمت أنجلينا جمهورها ومحبيها بأسرار حول انفصالها، مؤكدة على أنها مرت بمرحلة صعبة للغاية.

وقالت أنجلينا في حوار للمجلة الفرنسية Madame إنها في هذه الفترة شعرت بأنها لم تعُد تعرف نفسها في نهاية علاقتها مع براد وبداية انفصالها عنه وبأنها أحسّت بالضّياع بعض الشيء.

وأضافت:لا أعلم ماذا يحمل لي القدر لكنني مُقتنعةٌ بأنني أمرّ في مرحلةٍ انتقالية كالعودة إلى جذوري والعودة إلى نفسي لأنني أضعت نفسي بعض الشيء.

وتابعت :كانت لحظةً مُعقّدة ولم أستطع التّعرّف على نفسي عندما أصبحتُ أصغر وتقريبًا لا شيءَ يُميّزني حتّى لو لم أكن أظهر ذلك.

وأكدت على أنها كانت تشعُرُ بحُزنٍ عميقٍ وحقيقي؛ فزواجها كانَ قد انتهى بالإضافة إلى صِراعها مع بعض المشاكل الصّحية لكنها قالت إن هذه هي الطبيعة الإنسانية في النهاية.

واستكملت:علاوةً على ذلك كُنتُ أعاني من بعض المشاكل الصّحية؛ فجميع هذه الأشياء تستقر في نفسك لتُذكّرك كم أنتَ محظوظ لأنك حيٌّ تُرزق.