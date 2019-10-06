«لايك» من السفارة الأمريكية بأنقرة على تغريدة يُرعب أردوغان

أنقرة(صدى):

يبدو أن تركيا تخصص المزيد من وقتها لمتابعة الإعجابات التي يتم الضغط عليها على ” تويتر ” من قبل السفارات لديها؛ لتُحاسب من يضغط على زر “اللايك” على منشور ينافي سياستها.

واستدعت تركيا اليوم الأحد بالفعل بالأعمال الأمريكي في أنقرة، بعدما وضع حساب السفارة على ” تويتر “، ” إعجابًا “ بتغريدة تتعلق بسياسي قومي نُقل مؤخرًا إلى المستشفى، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التركية.

وقالت الوزارة: تم اليوم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي إلى الوزارة لتقديم تفسير علني وواضح بشأن المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووضع حساب السفارة الرسمي على تويتر إعجابًا ، يوم السبت، بتغريدة كتب فيها أحد الأشخاص، أن على تركيا أن تستعد لحقبة سياسية جديدة في غياب دولت بهجلي.

ويقود بهجلي الحزب القومي، الذي بات الشريك الأصغر لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم العدالة والتنميةز

ودعم الحزب القومي كذلك، العدالة والتنمية في استفتاء 2017، بشأن إدخال تعديلات على الدستور التركي لتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسة تنفيذية.

والشهر الماضي، نقل بهجلي (71 عامًا) إلى المستشفى؛ بعدما عانى الغثيان، لكنه خرج بعد وقت قصير، ورغم التطمينات، هناك مخاوف بشأن وضعه الصحّي.

واعتذرت السفارة الأمريكية، في وقت متأخر السبت، على ضغط زر الإعجاب من حسابها الرسمي، الذي أشارت إلى أنه حدث عن طريق الخطأ.