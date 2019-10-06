” عرب نيوز ” تفضح جرائم النظام القطري وتفتح ملف مدينة الغفران

نايف السالم(صدى):

أعدت صحيفة ” عرب نيوز ” الإنجليزية، تغطية خاصة لمعاناة قبيلة الغفران القطرية، وتستعد لنشرها بدءًا من غدًا الاثنين ولمدة أسبوع.

وقسمت الصحيفة تلك التغطية إلى 3 أجزاء، وسلطت الضوء على الجوانب الإنسانية والخلفية التاريخية، فضلاً عن الجرائم المرتكبة من قبل النظام القطري ضد تلك القبيلة التي تم طردها من البلاد.

وأطلقت الصحيفة اسم ” الغفران: بأي ذنب هُجرت؟ ” على تلك التغطية، وسيتم اطلاقها بنسختي باللغة العربية والإنجليزية.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام، على نقل تلك التغطية عن الصحيفة الإنجليزية بما تحتويه من مشاهد ومقابلات تليفزيونية، بالإضافة للصور الغير معروضة من قبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك المشروع يعد جزءًا من سلسلة شرح منطقة الشرق الأوسط للجمهور الأوروبي والعالمي الذي لا يدرك مدى تعقيدات المنطقة العربية.

وأضافت أنه من المؤسف أن العالم لا يرى الجانب المظلم لقطر مثل قضية الغفران وحرمان آلاف القطريين من الجنسية، ويرى الجانب الاستعراضي فقط مثل الاستثمارات الرياضية والتجارية.

يذكر أن ” عرب نيوز ” تأخذ من الرياض مقرًا لها، وهي صحيفة يومية تصدر باللغة الإنجليزية وتم إصدارها عام 1975.