رغم الفوز.. رئيس فالنسيا مُهدد بالقتل

ماجد محمد(صدى):

وصلت رسائل تهديد إلى رئيس نادي فالنسيا الإسباني على هاتفه المحمول بالقتل، في مشهد أثار ضجة كبيرة بين أرجاء النادي.

وأبلغ فالنسيا الشرطة الإسبانية بعد أن تلقى مورثي تهديدات بالقتل على هاتفه المحمول بعد ساعات من الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف ليحقق الفريق انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد البرت سيلاديس.

وقال فالنسيا في بيان توضيحي له: الشؤون القانونية بالنادي قدمت للشرطة الأدلة حول التهديدات الخطيرة التي تتضمن تهديدات بالقتل، والتي تم إرسالها على الهاتف المحمول لرئيس النادي في الساعات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الجماهير تعارض بشدة تواجد مورثي بعد إقالة المدير الفني السابق مارسيلينو رغم فوزه مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا بجانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وواجه آنيل انتقادات من جماهير فالنسيا الأسابيع الماضية وصلت إلى ملعب الفريق ” ميستايا “.

وتجمعت جماهير خارج معقل الفريق يوم السبت وهتفت ضد الرئيس ومالك النادي السنغافوري بيتر ليم مناصرة لحارس الفريق السابق سانتياجو كانيزاريس الذي هاجم إدارة الثنائي للنادي.

وزاد رئيس فالنسيا من غضب الجماهير بعد أن احتجوا على قرارته حيث طالب الجماهير بالسكوت.