ولفرهامبتون يفوز على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين

نواف السالم(صدى):

خسر نادي مانشستر سيتي ثلاث نقاط جديدة أمام ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم أداما تراوري الهدف الأول للضيوف في الدقيقة ” 80 ” من اللقاء، كما سجلوا الهدف الثاني عن طريق تراوري في الدقيقة ” 94 ” بنفس الطريقة التي جاء من خلالها الهدف الأول.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ16 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول بثماني نقاط، بعد فوز الأخير على ضيفه ليستر سيتي أمس، أما ولفرهامبتون فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.