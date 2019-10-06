حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدا الاثنين

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدًا الاثنين.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أنه من المتوقع استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت أن المناطق المتأثرةهي ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة “، وأجزاء من مناظق تبوك، الجوف حائل والحدود الشمالية.

كما أشارت إلى أن الضباب يؤثر خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.