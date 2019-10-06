بعد وقف عمل مكتابها في بغداد..«العربية» تنشر فيديو للهجوم المسلح

بغداد(صدى):

أوقفت قناة العربية العمل من مكتبها في بغداد بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له أمس، ومما أدى إلى الاعتداء على الموظفين وتخريب في الأجهزة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة داخل المكتب وخارجه، جنود مدججون بالسلاح وهم يعبثون بمحتويات المكتب ويحطمون بعض الأجهزة.

ويذكر أن القناة أمس قالت إن الشرطة امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم، الذي نتج عنه إصابة عدد من العاملين.